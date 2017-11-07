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    Atatürk'e saldırmak vatan hainliğidir

    Umut ERDEM/ANKARA
    07.11.2017 - 23:02 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında Atatürk’e ve gazilere yapılan saldırılara sert tepki gösterdi:

    “Son yıllarda, aziz Atatürk’ün özel hayatını kurcalayarak ahlaksız sorgu ve yargılamalara teşebbüs edenlerin bayağı tavır ve ayağa düşmüş zihniyetleri dikkat çekicidir. Atatürk düşmanlığına heves edenler, Sakarya’da Türk’ün süngüsüyle kalan tek dişleri de sökülmüş işgalcilerin bu çağdaki mirasçılarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ne dil uzatmak, aziz Atatürk’e bühtanla saldırmak tarihe, ecdada, millete, mukadderata, muhteşem Türk asırlarına husumet ve hazımsızlıktır ki, bunun adı tam anlamıyla vatan hainliğidir.

    Gazilerimiz 6 gözü dönmüş alçak tarafından darp edilmişlerdir. Bu olayı lanetliyor, saldırgan suçluların savunmasız gazilerimize vurmanın ne demek olduğunu, bunun sonuçlarının neler olacağını burunlarından fitil fitil gelesiye kadar yaşayıp görmelerini tez elden bekliyorum. Bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmeli, acımasız şekilde cezalandırılmalıdır.”

    Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , gazetehaberleri
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