Atatürk’e hakaretten 1 yıl 3 ay hapis

Ceza ertelenmedi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Mustafa Armağan ve avukatları katıldı. Armağan, kendisini şöyle savundu: “Dergide yazılan hususlar eleştiri kapsamında dahi değildir. 1926 yılına ilişkin bir belge yazının dayanağını oluşturmaktadır. 1926 yılından bu yana yazının tekzip edildiğine tesadüf edilmemiştir. 2007 yılında basılan bir kitapta bu mektuba yer verilmiştir. Bu kitap hakkında da herhangi bir dava açılmamıştır.

CEZA ERTELENMEDİ

Derin Tarih dergisinin Mayıs 2017 sayılı nüshasında da 1926 yılında Amerika’da yayınlanan bir gazetedeki mektup metni birebir tercüme şeklinde yayınlanmıştır. Derin Tarih dergisinin yazısı bir analiz yazısıdır. Yazıda bahsi geçen Dişi Mussolini’nin kim olduğu ihtimali analiz edilmiştir. Mektuptaki belirlemelere herhangi bir sansür uygulanmamıştır. Sansürleme halinde gerçeğe ulaşmanın mümkün olmayacağı düşünülmüştür. Beraatimi isterim.” Mahkeme, sanık Mustafa Armağan’ı ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemediğinden sanığın cezasını tecil ettirmedi.