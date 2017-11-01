Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Atatürk'e hakaretle suçlanan Süleyman Yeşilyurt'un cezası belli oldu

    Atatürk'e hakaretle suçlanan Süleyman Yeşilyurt'un cezası belli oldu

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    01.11.2017 - 11:10 | Son Güncelleme:

    TV Net kanalında Derin Tarih isimli programa katılan Süleyman Yeşilyurt, Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe hakkındaki sözleri nedeniyle, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçundan beraat alırken, ’’Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeşilyurt’un cezası ertelendi.

    Yazar Süleyman Yeşilyurt katıldığı 'Derin Tarih' isimli televizyon programında sarf ettiği sözlerle ilgili hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçundan sanık Yeşilyurt'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı erteledi.  Sanık Yeşilyurt, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ise beraat etti.  

    YEŞİLYURT DURUŞMADA HAZIR BULUNDU 

    Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Yeşilyurt ile avukatı aynı zamanda kızı Berrin Yeşilyurt hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Yeşilyurt “Beraatimi isterim" dedi. 

    1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

    Davayı karara bağlayan mahkeme "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçundan sanığı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu hapis cezası ertelendi. 

    BİR DE BERAAT KARARI 

    Sanık Yeşilyurt, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ise beraat etti.  

    Etiketler: Atatürk'e hakaret
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri