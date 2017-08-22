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    Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bakım çalışmalarının ardından trafiğe açıldı

    Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
    22 Ağustos 2017 - 06:37Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 06:37

    Haliç’teki Atatürk Köprüsü bakım çalışmaları, Yeni Galata Köprüsü ise gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bakım çalışmasının tamamlanması ve geminin geçişinin ardından köprüler trafiğe açıldı.

     

    Atatürk Köprüsü 00.00-04.30 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yolları araçlarla kapatılan köprüde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı işçiler bakım ve onarım çalışması yaptı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra köprü yeniden trafiğe açıldı.

    Yeni Galata Köprüsü ise 02.00-03.30 saatleri arasında gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılarak kapakları kaldırıldı. Tersanede bakımı yapılan şehir içi hatlarında çalışan vapurun geçişinden sonra köprü tekrar trafiğe açıldı.

    Etiketler: Haliç , Atatürk Köprüsü , Yeni Galata Köprüsü
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