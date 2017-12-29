Atatürk Üniversitesi’ne TÜBİTAK teşvik ödülü

TÜBİTAK tarafından her yıl verilen bilim, özel, hizmet ve teşvik ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ödül alan üniversite rektörleri katıldı. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Metin’e kimya, malzeme bilimleri ve kataliz alanlarını kapsayan interdisipliner bir çerçevede geçiş metal nanopartikülleri, bimetalik nanopartiküller, heterojen kataliz uygulamaları ve kimyasal hidrojen depolama konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle teşvik ödülü verildi.

Bilim insanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten Recep Tayyip Erdoğan, bilim insanlarını ve ödüllerin tespitinde gösterilen hassasiyet dolayısıyla da TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ve ekibi ile TÜBİTAK Bilim Kurulu üyelerini tebrik etti. Yarım asırdan fazladır devam eden bu geleneğin bundan sonra da prestijine prestij katarak devam edeceğine inancını vurgulayan Erdoğan, "Kendilerinden ülkemizin önünü açacak, bilim dünyasına yön verecek çok daha büyük başarılar beklediğimizi de özellikle ifade etmek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ödül törenine katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Bu ödül üniversitemizin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin yanı sıra araştırma ve geliştirme konusuna verdiği önemin bir meyvesi. Bu ve benzeri başarı ödülleri; akademisyenlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarında motivasyon kaynağı olacak, onlara güç, ivme ve enerji kazandıracaktır" diye konuştu.