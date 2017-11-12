SAMİMİ OLMALIYIZ

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizim ortak değerimizdir. Hangi siyasi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursak olalım Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti halkının ortak değeridir. Ortak değerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ama ortak değerimize sahip çıkarken birilerini karalayarak, birilerini kötüleyerek yola çıkarsak samimi olmadığımız ortaya çıkar. CHP’nin Genel Başkanı olarak bu ülkede taş taş üstüne koyan, hayatta olmayan tüm siyasilere şükran duyarım, hepsini saygı ile anarım. Hiç kimsenin arkasından kötü söz söylemem. Bir şey söylemem gerekirse onlara şükranlarımı gönderir, rahmet dilerim. Ama birileri Gazi Mustafa Kemal’den örnek verip, hayatta olmayan başka siyasiye laf ediyorsa, aslında gönlünde Gazi Mustafa Kemal’i de istemediğini gösteriyor. Bütün duygularımızla, bütün söylediklerimizle samimi olmak durumundayız. Mustafa Kemal Atatürk ortak değerimizdir, Cumhuriyet ortak değerimiz, hepimizin cumhuriyeti; adı Türkiye Cumhuriyeti. Kuran kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun için ortak değerimiz. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Ne demektir bu?



HERKES KUCAKLANACAK

Bu topraklardaki hiç kimse ötekileştirilmeyecek. Herkes kucaklanacak. Dolayısıyla hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmeyecek. Bu düşünce hepimizin ortak düşüncesi mi? Ortak düşüncesi. Başka bir şey daha var: Saygı duymalı. Kendi ülkelerine hizmet eden insanlar dünyanın her tarafında saygıyla karşılanırlar. Gazi Mustafa Kemal, düşmanlarının dahi saygı gösterdiği dünyanın en önemli liderlerinden birisidir. Çünkü Churchill boşuna söylemiyor; ‘100 yılda bir bu tür insanlar yetişir. O da Türkiye Cumhuriyeti’ne nasip oldu’ diye. Bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün inançlara saygılıdır, bütün kimliklere saygılıdır. Onun milliyetçiliği vatanseverliktir. O bütün inançlara saygılıdır. Atatürkçülük şudur: Atatürkçülük geçmişe takılıp kalma, değildir. Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti’ni geçmişten ders alıp, geleceğe, çağdaş uygarlığa taşımaktır.”