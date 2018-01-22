Atatürk Kupası 10 yıl sonra yeniden başlıyor

28 Ocak Pazar günü, saat 10.00 - 17.00 arasında Paul Hindemith Schule (Schwalbacher Str. 71 -77, 60326 Frankfurt) adlı okulun spor salonunda gerçekleşecek Frankfurt bölgesi ilk tur elemesinde ilk dört sırayı alan takımlara kupa ve para ödülü verilecek. Frankfurt, Mainz ve Karlsruhe turnuvası birincileri 18 Şubat’ta Atatürk Kupası Orta Almanya turunda karşılaşacak. Almanya’da dört bölgesinde ikinci tur karşılaşmalarında birinci olanlar ise haziran ayında Berlin’de gerçekleşecek finallerde oynamaya hak kazanacak. Turnuvaya 21 yaş sınırı getirilmesi nedeniyle pek çok futbol kulüp katılamayacak.

BAŞKONSOLOSTAN DESTEK İSTEDİLER

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ile Başkonsolosluk rezidansında görüşen Türk futbol kulüplerinin yöneticileri, altyapı ve ekonomik sorunların çözümü için destek istedi. Yöneticiler, Türk takımlarının disiplin ve mali sorunları ile saha ve kulüp binası problemine dikkat çekerken her yıl farklı bir sahada oynamak zorunda kalmalarının da büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti. Futbol takımı yönetmenin en zor yapılabilen işlerden biri oluduğu belirten Frankfurt Türkspor Başkanı Hüseyin Adalı ise, Türk takımlarının en başta tesis sorunu olduğunu söyledi.





‘EŞİT KOŞULLARDA DEĞİLİZ’

Adalı, “Alman takımları 1800’lerin sonunda saha ve kulüp binaları sorunlarını çözerken bizler hala göçebe gibi oynamak durumunda kalıyoruz. Eşit koşullarda değiliz. Frankfurt’ta yapacağımız tesislere kurum ve kuruluşların desteğini alabilmek için için kapı kapı dolaşıyoruz. Oysa bu tesislerden çevredeki okullar da yararlanabilecek. Yakında belediye başkanı ve eyalet hükümeti temsilcileriyle de bu konularda görüşmeler yapacağız” dedi.





BÜTÜN SPORSEVERLER DAVETLİ

Gençlerin spor faaliyetlerinde bulunmasını çok önemsediğini belirten Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ise amatör kulüplerden ‘mutlaka yıldızlar yetişmeli’ gibi bir beklenti olmaması gerektiğini belirterek olabilecek destek imkanlarını birlikte araştırma sözü verdi. Kalıcı önlemler için çareler düşünülmesi gerektiğine de dikkati çeken Karartı, iyi bir turnuva beklediklerini söyledi.

Frankfurt Türkspor yöneticileri Hüseyin Adalı ve Ali Osman Akman sporseverleri 28 Ocak’ta Frankfurt’ta gerçekleşecek Atatürk Kupası ilk tur elemelerine davet etti.