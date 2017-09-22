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    Atatürk heykeliyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi için karar

    AA
    22.09.2017 - 22:54 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 22:54

    Antalya'nın Kepez ilçesindeki makilik alana Atatürk heykeli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Göçerler Mahallesi Çetirli mevkisindeki makilik alanda 4 gün önce Atatürk heykeli bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Y.Ç, M.K. ve Ş.A, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinde, "Atatürk'e ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar" kapsamında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
    Haklarındaki suçlamayı kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    16 KİŞİDEN İFADE ALINDI

    Göçerler Mahallesi Çetirli mevkisindeki makilik alanda 18 Eylül'de Atatürk heykeli bulunmuş, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alınmıştı. Kepez Belediyesinin Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Fen İşleri Müdürlüğüne ait güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, heykelin bulunduğu deponun 10 gün önce temizlendiğini, temizlik sırasında heykelin depoda olduğunu tespit etmişti. Ekipler, Kepez Belediyesinde görevli 16 güvenlik görevlisinin de ifadesine başvurmuştu.

    5 YIL ÖNCE KALDIRILMIŞ

    Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, söz konusu heykelin kapatılan Varsak Belediyesinin bahçesinde bulunduğu, imar planlarına göre 5 yıl önce yol yapımı sırasında hasar görmemesi için kaldırılarak Fen İşleri Müdürlüğüne ait depoda muhafaza edildiği belirtilmiş, heykelin depodan nasıl çıkarıldığına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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    Etiketler: atatürk , heykeli , gözaltı
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