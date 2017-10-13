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    Atatürk Havalimanı'ndaki metro vagonunda dehşet!

    AA - DHA
    13.10.2017 - 14:37 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı'ndaki metro istasyonunda bir kadını vagona ittikten sonra cüzdanını gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi, Aksaray'da kaldıkları otelde yakalandı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de yolcusunu uğurlayan M.U, evine ulaşmak için metronun Atatürk Havalimanı'ndaki istasyonuna gitti. İstasyonda kalabalıktan faydalanan iki kişi, M.U.'yu ittirerek vagona girdi.

    Atatürk Havalimanındaki metro vagonunda dehşet

    M.U'nun çantasından cüzdanını alan iki kişi, olay yerinden kaçtı. M.U, olayın ardından Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde gaspçılardan şikayetçi oldu. Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gaspçıları yakalamak için güvenlik kameralarındaki kayıtları inceledi. Şüphelilerin Cezayir uyruklu A.M. ile M.K. olduğunu tespit eden ekipler, söz konusu kişilerin ticari taksiye binerek havalimanından ayrıldıklarını belirledi.

    Taksinin şoförüne ulaşan ekipler, iki gaspçının, Aksaray'daki Vatan Caddesi'ne gittiği bilgisine ulaştı. Cezayirlilerin kaldıkları oteli tespit eden polis ekipleri, gece odalarına giden iki şüpheliyi yakaladı. Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından A.M. ile M.K, adliyeye sevk edildi.

     

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    Etiketler: gasp , Metro
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