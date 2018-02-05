Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarıyıl tatilinde Atatürk Havalimanı'nda hizmet verdikleri yolcu sayısında büyük artış olduğunu bildirdi.

Funda Ocak, 19 Ocak ve 5 Şubat tarihleri arasında havalimanında, iç hat ve dış hatta hizmet alan toplam yolcu sayısının 3 milyon 14 bin 514 olduğunu kaydetti.

Ocak, aynı tarihlerde havalimanından iç hatlarda 6 bin 271, dış hatlarda 14 bin 277 olmak üzere toplam 20 bin 548 uçağın iniş kalkış yaptığını bilgisini vererek, "Tatil öncesi ve bitiminde gerekli tüm önlemleri eksiksiz alan, yolcularımızın rahat ve konforlu yolculukları için yoğun çaba gösteren kıymetli mesai arkadaşlarıma ve paydaş kuruluşların değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.