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    Atatürk Havalimanı'nda leylek alarmı

    DHA, AA
    05.09.2017 - 14:46 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 15:34

    Sonbaharın gelmesiyle birlikte göç eden leylek sürüleri dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda bazı önlemler alındı.

    Göçmen kuşların geçiş yolunda bulunan Atatürk Havalimanı’nda leylek sürüleri nedeniyle uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için kule görevlileri pilotları sürekli bilgilendiriyor. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri leylek sürülerini gören pilotların bilgilendirmeleri üzerine diğer pilotları da uyarıyor.

    Havalimanına iniş ve kalkış yapmak uçaklara zaman zaman zor anlar yaşatan leyleklerin göçü, pilotlar ve kule görevlilerinin telsiz konuşmalarına da yansıdı.

    İniş için alçalan bir uçağın pilotu bin feet (300 metre) yükseklikte gördüğü leylek sürüsünü hava trafik kontrol görevlilerine bildirdi. Kule görevlisi ise diğer bütün pilotları uyararak konu hakkında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ekip de pist ve çevresindeki önlem için bekletiliyor.

    Etiketler: atatürk havalimanı , leylek alarmı , leyleklerin göçü
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