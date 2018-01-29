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    Atatürk Havalimanı’nda hareketli dakikalar yaşanmıştı... Nedeni belli oldu

    Çağatay KENARLI / İstanbul (DHA)
    29.01.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı’nda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşanmasına sebep olan şüphelilerin kaçtığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi.

    Atatürk Havalimanı'nda görev yapan polis ekipleri gece saat 02.30 sıralarında havalimanı giriş yaparken Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takılan otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler olay yerinden kaçmaya başladığı sırada polis ekipleri otomobili durdurmak için ateş açtı.

    Havalimanından kaçan şüpheliler yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yanyolda otomobili terk ederek kaçtı. Polis ekiplerinin otomobilin PTS sistemine çalıntı olarak kaydı düştüğü için durdurmak istediği öğrenildi. Çalıntı otomobille Atatürk Havalimanı’na gelen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

    Atatürk Havalimanı’nda hareketli dakikalarAtatürk Havalimanı’nda hareketli dakikalar

    Etiketler: çalıntı otomobil , son dakika
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