Tüm zamanların rekoru kırılabilir... Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu başladı

10 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketleri veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun talebini karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler koydu. En çok talebin olduğu Türk Hava Yolları 196 ek sefer koyarken, özel havayolu şirketleri de artan yolcu talebinden memnun.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından bugün için Türk Hava Yolları’nın iç ve dış hat olarak 1545 sefer yapacağını ve 250 bin kişiyi taşıyacaklarını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bilal Ekşi, "Bayram bereketi ile geldi. Cuma günü 1545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz" dedi.

Pasaport bankolarında uzun kuyruklar oluştu

Tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşayan Atatürk Havalimanı'nda pasaport ve check-inn bankolarında uzun kuyruklar yaşandı. Atatürk Havalimanı Pasaport Büro yetkilileri tüm pasaport bankolarını açık tutarak yolcuların mağdur olmaması ve uçaklarını kaçırmaması için yoğun çaba harcadı. Tüm önlemlere rağmen artan yolcu nedeniyle pasaport bankoları ve check-inn adalarında uzun kuyruklar oluşurken, alınan önlemlerle yolcuların uçağını kaçırması önlendi.

Otoparkta yer kalmadı

Bayram yoğunluğunun yaşandığı bugün 850 araç kapasiteli kapalı otoparkta yer kalmadı. Tatil için şehir dışına giden yolcular, araçları havalimanı kapalı otoparkına bırakınca, otopark doldu. Bir çok yolcu veya çalışan kapalı otoparkta yer bulamayınca araçlarını açık otoparka bırakmak zorunda kaldı.

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