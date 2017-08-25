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    Tüm zamanların rekoru kırılabilir... Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu başladı

    ÿMurat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL (DHA) - İHA
    25 Ağustos 2017 - 13:15Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:11

    Bugün tüm zamanların yolcu ve uçuş rekoru kırılabilir. Kurban Bayramı öncesi Atatürk Havalimanı’nda hafta içinden itibaren yolcu sayısında artış yaşanırken buna paralel olarak Türk Hava Yolları (THY) da sefer ve yolcu sayısını artırdı.

    10 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketleri veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun talebini karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler koydu. En çok talebin olduğu Türk Hava Yolları 196 ek sefer koyarken, özel havayolu şirketleri de artan yolcu talebinden memnun.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından bugün için Türk Hava Yolları’nın iç ve dış hat olarak 1545 sefer yapacağını ve 250 bin kişiyi taşıyacaklarını açıkladı.

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bilal Ekşi, "Bayram bereketi ile geldi. Cuma günü 1545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz" dedi.

    Tüm zamanların rekoru kırılabilir... Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu başladıPasaport bankolarında uzun kuyruklar oluştu

    Tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşayan Atatürk Havalimanı'nda pasaport ve check-inn bankolarında uzun kuyruklar yaşandı. Atatürk Havalimanı Pasaport Büro yetkilileri tüm pasaport bankolarını açık tutarak yolcuların mağdur olmaması ve uçaklarını kaçırmaması için yoğun çaba harcadı. Tüm önlemlere rağmen artan yolcu nedeniyle pasaport bankoları ve check-inn adalarında uzun kuyruklar oluşurken, alınan önlemlerle yolcuların uçağını kaçırması önlendi.

    Tüm zamanların rekoru kırılabilir... Atatürk Havalimanı’nda bayram yoğunluğu başladıOtoparkta yer kalmadı

    Bayram yoğunluğunun yaşandığı bugün 850 araç kapasiteli kapalı otoparkta yer kalmadı. Tatil için şehir dışına giden yolcular, araçları havalimanı kapalı otoparkına bırakınca, otopark doldu. Bir çok yolcu veya çalışan kapalı otoparkta yer bulamayınca araçlarını açık otoparka bırakmak zorunda kaldı.

     

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    Etiketler: Atatürk Havalimanı , Bilal Ekşi , Twitter , THY , Bayram , Bayram tatili , Kurban Bayramı
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