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    Atatürk Havalimanı'nda 350 bin liralık taksi

    İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)
    10.01.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:

     ATATÜRK Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından başlatılan lüks taksi döneminde yeni araçlar filoya eklenmeye başladı. Piyasa değeri 350 bin TL olan lüks arabalar artık havalimanında yolculara taksi hizmeti sunacak.

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    • Atatürk Havalimanında 350 bin liralık taksi
    • Atatürk Havalimanında 350 bin liralık taksi
    • Atatürk Havalimanında 350 bin liralık taksi
    • Atatürk Havalimanında 350 bin liralık taksi

    Türkiye'nin en önemli sınır kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda Taksiciler Kooperatifi bir yeniliğe imza attı. Yüzlerce taksiyle yerli ve yabancı turistlere hizmet veren taksilere, artık lüks taksiler de eklendi. Lüks taksiler havalimanından yolcu taşımaya başladı. Müşterilere daha kaliteli hizmet sunacaklarını belirten Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, lüks taksi filosunu arttırmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

    'TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ'

    Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Can, ''Biz bu araçların sayısını 60'a çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda talep istediğimiz ve umduğumuzun üzerinde. Bu uygulamayı internet ve televizyon aracığıyla tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi yapımı devam eden üçüncü havalimanında da bu araçlarla hizmet vereceğiz. Filomuzda ayrıca özel tasarlanan 8+1 kapasiteli minibüste bulunuyor. Bu aracımızda TV ve ücretsiz internet hizmetini müşterilerimize sunuyoruz'' dedi.

    Atatürk Havalimanında 350 bin liralık taksi

    'TAKSİMETRE AÇILIŞ 8 TL, İNDİ BİNDİ 20 TL'

    Taksimetre tarifesi hakkında da bilgi veren Can, konuşmasında şunları söyledi:
    ''Lüks araçlar normal taksilere göre iki katı fazla tarifeyle müşterilere hizmet sunuyor. Taksimetre açılış ücretimiz 8 TL olup kilometre başına 5 TL, indi bindi ücreti ise 20 TL'dir. Bu araçların sayısını artırarak korsan taşımacılığın da önüne geçeceğiz. Bu hizmeti sunmaya bize destek olan başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz.''

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