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Atatürk Havalimanı’nda 10 ayda 510 tonluk lokum satıldı

İHA
31.10.2017 - 09:49 | Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı’nda yerli ve yabancı yolcular yöresel ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Atatürk Havalimanı Dış hatlar Terminalinde bulunan Duty Free’lerde yılın ilk 10 ayında 510 ton lokum satıldı.

Türkiye’nin en büyük sınır kapılarından  biri olan Atatürk Havalimanı’nda yerli ve yabancı yolcular Türk  lokumu’na büyük ilgi gösteriyor. Ocak-Eylül 2017 arasında Duty  Free’lerde  510 ton lokum satılırken bunu 60 Ton  Baklava 19 ton Türk  kahvesi ve 17,5 ton Türk çayı izledi. Satılan yöresel lezzetlere en yoğun ilgiyi ise Arap turistler gösteriyor.

  AYDA 3 TON LOKUM TADIMLIK DAĞITILIYOR

  Atatürk Havalimanında satılan yöresel lezzetlerden en yoğun ilgiyi  20 farklı çeşidiyle lokumun çektiği görülüyor. Yöresel ürün satan mağazalarda yolculara satın alacakları ürünleri tatma imkanı sunuluyor.

Ayda ortalama olarak 3 ton lokumun tadımlık olarak dağıtıldığı belirtilirken yolcuların yılın ilk 10 ayında 510 tonluk lokum alışverişi yaptığı kaydedildi. lokuma en çok Araplar,  Ruslar ve Uzak Doğulular ilgi gösterirken mağazalarda bu ürünlerin dışında  birçok yöresel üründe yolcuların hizmetine sunuluyor.

  Her daim yoğun olan mağazada yolcular Türkiye’den ayrılmadan önce sevdiklerine lokum kahve çay ve baklava alıyor.   Atatürk Havalimanında bulunan  mağazanın sorumlusu  Ali Pekyener, yolcuların ilgisinden memnun  olduklarını söyledi.

Yerli ve yabancı yolcuların en çok lokuma ilgi  gösterdiğini söyleyen Pekyener,” Burada yerli ürünler satıyoruz. Dünyanın birçok yerinden yolcuları misafir ediyoruz. Burada en çok  tüketilen ve istenen ürünler lokum ürünleri. Günde ortalama 60 kg bu mağazada tadımlık olarak dağıtıyoruz.

Müşterilerimizin deneyerek almaları için. En çok satılan ürünlerimiz, birinci lokum daha sonra  baklava ve kahve çeşitlerimiz geliyor. lokumun ortalama 20 çeşidi var.

  Bunu da müşterilerimizin deneyim ve fikirlerine göre çeşitlendiriyoruz. Mesela en son yaptığımız Böğürtlenli ve Fıstıklı yaptık ve çok tuttu. Dolayısıyla her gün kendimizi yeniliyoruz” dedi .

  Atatürk Havalimanında kokum alan yabancı yolcular ise  Türk lokumunu çok  beğendiklerini söylerken, Türkiye’den ayrılmadan önce yakınlarına hediye olarak aldıklarını söylediler.

Etiketler: Turkish delight
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