Havaalanlarında uçuş engeli, bazı İDO seferleri iptal

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur etkisini sürdürürken Atatürk Havalimanı'nda şiddetli yağıştan nasibini aldı. Yağışın etkisiyle Havalimanı'nda iniş yapmaya hazırlan uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise başka meydanlara yönlendirildi. Havalimanından kalkış yapmaya hazırlanan uçaklar ise bir süre beklemek zorunda kaldı.

Şiddetli yağışın etkisiyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katından terminali içerisine su sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen havalimanı yetkilileri su sızıntısının yaşandığı bölgedeki yolcuları uzaklaştırarak önlem aldı. Görevliler terminal içerisindeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandığı öğrenildi.

BAZI İDO SEFERLERİ İPTAL

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.



Akşam saatlerinde başlayan ve şiddetli fırtına ve yer yer dolu şeklinde görülen yağış nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri yapılamadı, bazı seferler de iptal edildi.

Buna göre, 17.30'daki Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 17.50 Avşa-Marmara/Avcılar-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 18.15 Armutlu-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü, 18.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu deniz otobüsü, 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 19.20 Bostancı-Yenikapı-Çınarcık-Esenköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

İDO, 19.30 Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa deniz otobüsü, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 19.30 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferlerini de iptal etti.



