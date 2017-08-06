‘Atatürk’ fuar alanı

YAPIMI devam eden 3. Havalimanı’nın tamamlanmasının ardından, Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanın ne olarak kullanılacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıklamalarda bulundu. CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, Atatürk Havalimanı’na fuar alanı yapılacağını ve hiçbir zaman imara açılıp, konut alanı olmayacağını söyledi. Atatürk Havalimanı’nın İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini belirten Ahmet Arslan, “Herhangi bir şekilde imara açılıp alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil. Atatürk Havalimanı terminalleri fuar alanı olarak hizmet vermeye devam edecek” dedi. İki havalimanının aynı anda kullanma imkanının olmadığını dile getiren Bakan Arslan, “İkisi de aynı hava koridorunu kullanıyor. Buranın kesinlikle yapılaşmaya açılmamasını istiyoruz. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılacağı gibi, çok sayıda terminal var burada bunların da fuar alanı olarak hizmet etmesini istiyoruz” diye konuştu.

ANKARA’YA 3. PİST

Bakan Arslan, Ankara’daki uçuşlar ile ilgili olarak ise şunları söyledi: “iki pist var ama iki pist aynı anda kullanılamıyor. Üçüncü bir pist yapıyoruz. Tamamen yolculuk taleplerine bağlı bir şekilde, Ankara’dan aslında dış bağlantılı uçuşlara bakıyorlar. Arz talep dengesine göre, Ankara üzerinden başka yerlere uçma isteğine bağlıdır. Talebe bağlı olarak birçok yere uçuş var, her yere uçuş olması şuan mümkün değil. Bununla alakalı da çalışmalar olacaktır yine.”

YENİLERİ GELİYOR

Yeni açılacak ve yapılması planlanan havalimanları ile ilgili olarak da konuşan Arslan, “Şu an Adana, Mersin ve Osmaniye’ye ortak hizmet edecek Çukurova merkezde yer alan havalimanını yapıyoruz. 2018’de bitmesini planlıyoruz. Rize ve Artvin bölgesine, Ordu Giresun Havalimanı şeklinde yapmak istiyoruz. Denize yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin olacak, çalışmaları devam ediyor. Bitiş tarihi olarak 2021 yılı tahmin edilmek üzere 2020 yılını hedefliyoruz. Yozgat Havalimanını inşallah bitireceğiz. Karaman’ı yapacağız. Daha sonra Bayburt ve Gümüşhane’ye hizmet edecek bir havalimanı olacak, ihalesini düzenleyeceğiz. Tokat’ta yeni bir havalimanı yapacağız. Bu sene içerisinde onun da çalışmalarını yapacağız” diye konuştu.

MİLLİ E-POSTA

Wikipedia, Youtube gibi uygulamaların kapatılmasıyla ilgili de konuşan Bakan Arslan, şunları söyledi: “Hepsinin faydası olduğu konusunda şüphe yok. Ülkemizle ilgili, ülkemizi dünyada yanlış tanıtacak o kadar yayın var ki, lütfen kaldırın düzeltin dedik. Türkiye’deki editörleri engellediler ki düzeltmeler yapılmadı. Biz de açılsın istiyoruz. Wikipedia’yı çok uyardık. Biz de açmak istiyoruz. Yanlışı düzeltin devam edin diyoruz.” Milli ve yerli e-posta sistemini de geliştirdiklerinin altını çizen Bakan Ahmet Arslan, “2018 yılı sonunda milli e-posta sistemine geçiyoruz” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

17 MİLYAR TASARRUF

Çevre konusunda da açıklamalar yapan Bakan Arslan şunları söyledi: “Biz gerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü, gerek 3. Havalimanı kaynaklı olarak ağaçların yerini değiştirmek zorunda kaldık. Fakat yaklaşık 20 kat ağaç diktik. ‘Eski yerlerine değil, Anadolu’nun herhangi bir yerine ağaç dikiyorsunuz’ diyorlar. Geleceğe de bunları taşıyacak şekilde, kat kat fazlasını aynı yerlere dikiyoruz. Biz gerek şu an yaptığımız otoyolları, havalimanları marifetiyle yolculuk süresini kısaltarak 283 milyon saati bir yılda kazanıyoruz. Bunun yıllık parasal değeri 10.5 milyar lira. Yine yıllık akaryakıt tasarrufu 1 milyon 600 bin ton. Seyahatleri kolaylaştırarak, zaman tasarrufu sağlayarak bunun da yıllık parasal değeri 6 milyar TL. Yaklaşık 17 milyar TL yıllık tasarruf sağlıyoruz. Yılda 3.3 milyon ton sera gazı salımını azaltıyoruz. Bu çevreye verilebilecek zararın azaltılması anlamına geliyor. Biz de vatandaşlarımız kadar çevrecilik konusunda hassasız.”

3 KATLI YENİ TÜNELİN MALİYETİ 3 MİLYAR $

ULAŞTIRMA Bakanı Ahmet Arslan, İncirli ve Söğütlüçeşme arasında yapımı planlanan yeni raylı sistem ile ilgili şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bizimle birlikte yaptığı hedef kilometre bin kilometre. İstanbul’un neresinden çıkarsanız çıkın tek bir aktarmayla İstanbul’un herhangi bir yerine çıkabiliyorsunuz. İncirli’den başlayarak Söğütlüçeşme’ye kadar gidecek olan 3 katlı büyük İstanbul tünelinden bahsediyorum. Sadece Boğazda günde 2.4 milyon insan seyahat ediyor. Raylı sistemle bağlamak çok önemli. 31 kilometrelik bir raylı sistem düşünüyoruz, 14 tane istasyonu olacak. 10 raylı sistemle de entegre olacak. Sondajlar yapılıyor. Önümüzdeki yıl ihaleye çıkınca 2023 yılına kalmadan insanların hizmetine sunacağız. Hasdal’dan başlayarak boğazın altından iki tünelle buluşacak. 2 buçuk, 3 milyar dolar maliyeti olacak.”

HGS VE OGS’LERDE KAÇAK GEÇİŞ BAŞVURUSU

HGS ve OGS geçişleriyle ilgili olarak da konuşan Bakan Arslan, “Gerek bakiye yetersizliği gerek yanlış plaka sebebiyle kaçak geçiş cezaları var. Onunla ilgili zaten bir düzenleme yaptık. Tek tip plaka kullanmayanlar plakaları değiştirmek zorundalar. Herhangi bir sebeple kendisine hatalı ceza kesilen kişiler, müracaat ettiklerinde biz geçmiş kayıtları çıkarıp, yanlışları tespit ediyor ve düzeltiyoruz. Diğer yerlerde anında kaçak geçme SMS geliyordu ve bakiyeleri tamamlıyorlardı. Kişilere direkt SMS gidiyor, kaçak geçmiş duruma düştünüz diye. Tekrar söylüyorum, bir yanlışlık olduğunu gördükleri zaman lütfen başvursunlar” ifadelerini kullandı.