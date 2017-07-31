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    Atatürk heykeline saldıran kişi için karar çıktı

    Mehmet SEZGİN /  (DHA)
    31 Temmuz 2017 - 11:44Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 14:48

    Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Malbora'nın emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında heykele zarar verilmesinin tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. mahkeme Mehmet Malbora'nın tutuklanmasına karar verdi.

    Dün, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çıkıp elindeki tahrayla zarar vermek isterken polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen evli 2 çocuk babası Mehmet Malbora'nın ifadesi alındı.

    Malbora'nın polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk heykeline saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

    Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.

    TUTUKLANDI

    Mehmet Malbora, adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Malbora, çıkarıldığı mahkemece Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun kapsamında tutuklanıp güvenlik önlemleri arasında cezaevine götürüldü.

    Mehmet Malbora’nın, kanunun 1’inci maddesinde yer alan ’Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri yahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezasıyla’ yargılanacağı belirtildi.

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    BAKAN'DAN TWEET

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Siverek İlçesi’nde seyyar satıcı Mehmet Malbora’nın Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ile ilgili olarak twitter hesabından "Siverek’te Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyor, halkımıza bu provakatif eyleme itibar etmediği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. 

    Atatürk heykeline saldıran kişi için karar çıktı

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    Etiketler: Atatürk büstü , saldırgan , Siverek , son dakika
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