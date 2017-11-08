Atatürk aşkım hep devam edecek

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Hollanda’da kutladı. Lahey şehrinde düzenlenen Altın Lale Ödülleri’nde “yaşam boyu onur ödülü”ne layık görülen sanatçı, törene katılıp ödülünü aldı. Girik, Hollanda ziyareti sırasında, ülkede yaşayan işadamı Bülent Türker’in kendi evinde açtığı Çanakkale Müzesi’ni de ziyaret etti. Müzede birkaç saat geçiren Fatma Girik, Atatürk’ün fotoğraflarına bakarken duygusal anlar yaşadı.

YÜREĞİMİN ÇARPINTISI BİTMEZ

Fatma Girik, Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıldönümü öncesinde duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Âşık Mahzuni Şerif’in yazdığı, Selda Bağcan’ın söylediği ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ türküsü öyle güzel anlatıyor ki Atamıza olan özlemimizi. Durmadan bu türküyü dinliyorum. Dinlerken de hep gözlerim nemleniyor, yüreğimin çarpıntısı artıyor. Geldim 75 yaşına, bu heyecanı halen hissediyorum. Bir 75 yıl daha yaşasam, bu çarpıntı ve Atatürk, Cumhuriyet aşkım devam edecek biliyorum.”

O HEP BİZİMLE BİRLİKTE

Usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ara sık sık düşünüyorum, Atatürk olmasıydı halimiz ne olurdu diye. Konuşamıyorum, gülemiyorum, uyuyamıyorum, karanlığa gömülüyorum. Sonra kafamı kaldırıyorum, denizin uçsuz maviliğine bakıyorum, Atatürk de bana bakıyor masmavi gözleriyle. Gülümsüyor ve ‘Ben buradayım, yanınızdayım’ diyor. Rahatlıyorum, nefes alabiliyorum. O hep bizimle birlikte ve olmaya devam edecek.”

Fatma Girik, müze ziyareti sırasında başına taktığı kalpakla böyle poz verdi.