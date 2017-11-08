Atatürk aşkım hep devam edecek

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Hollanda’da kutladı. Lahey şehrinde düzenlenen Altın Lale Ödülleri’nde “yaşam boyu onur ödülü”ne layık görülen sanatçı, törene katılıp ödülünü aldı. Girik, Hollanda ziyareti sırasında, ülkede yaşayan işadamı Bülent Türker’in kendi evinde açtığı Çanakkale Müzesi’ni de ziyaret etti. Müzede birkaç saat geçiren Fatma Girik, Atatürk’ün fotoğraflarına bakarken duygusal anlar yaşadı.
YÜREĞİMİN ÇARPINTISI BİTMEZ
Fatma Girik, Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıldönümü öncesinde duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Âşık Mahzuni Şerif’in yazdığı, Selda Bağcan’ın söylediği ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ türküsü öyle güzel anlatıyor ki Atamıza olan özlemimizi. Durmadan bu türküyü dinliyorum. Dinlerken de hep gözlerim nemleniyor, yüreğimin çarpıntısı artıyor. Geldim 75 yaşına, bu heyecanı halen hissediyorum. Bir 75 yıl daha yaşasam, bu çarpıntı ve Atatürk, Cumhuriyet aşkım devam edecek biliyorum.”
O HEP BİZİMLE BİRLİKTE
Usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ara sık sık düşünüyorum, Atatürk olmasıydı halimiz ne olurdu diye. Konuşamıyorum, gülemiyorum, uyuyamıyorum, karanlığa gömülüyorum. Sonra kafamı kaldırıyorum, denizin uçsuz maviliğine bakıyorum, Atatürk de bana bakıyor masmavi gözleriyle. Gülümsüyor ve ‘Ben buradayım, yanınızdayım’ diyor. Rahatlıyorum, nefes alabiliyorum. O hep bizimle birlikte ve olmaya devam edecek.”
Fatma Girik, müze ziyareti sırasında başına taktığı kalpakla böyle poz verdi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün