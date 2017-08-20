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    Atatürk anıtına çekiçle saldıran zanlı hakkında flaş karar

    DHA
    20 Ağustos 2017 - 16:41Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 17:51

    Diyarbakır'da Atatürk Anıtı'na çekiçle saldırıp zarar veren şahıs tutuklandı.

    Diyarbakır'da merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Şeyh Sait Meydanı'nda bulunan ve Atatürk'ü yanında 2 çocukla tasvir eden anıta, saat 14.30'da elinde çekiçle bir kişi geldi. Anıtın kaidesine tırmanan saldırgan elindeki çekiçle Atatürk heykeline vurmaya başladı.

    Çekici heykelin göğüs ve el bölümlerine peş peşe vuran saldırganı, uygulama noktasında polisler fark ederek hemen müdahale etti. Polislerin etkisiz hale getirdiği saldırgan 30 yaşında İbrahim Yeşil gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan İbrahim Yeşil çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Etiketler: Atatürk heykeline saldırı , Diyarbakır , tutuklama
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