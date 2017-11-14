Atatürk 9 kitap yazdı 3 bin 997 kitap okudu

ATATÜRK’ün sıradışı bir insan olduğunu, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a yola çıkmadan, önce kendine, daha sonra Türk milletine güvenerek milli hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmayı kararlaştırdığını belirten Solmaztürk, şöyle dedi:

“Atatürk’e karşı en yakınlarından O’na karşı darbe girişimi hazırlığı vardı. Atatürk, 6 yıl içinde, 6 kez bıçak sırtından geçmiş. Savaş ve imkansızlıklar döneminde bunu başarmak hiç kolay değildi. O sıradışı bir insandı. Atatürk, ordunun siyaset dışı bırakılmasını gerçekleştirerek bunu önledi.”

BUGÜNKÜ GENÇLERLE GURUR DUYARDI

Atatürk’ün Nutuk ile birlikte 9 kitap yazdığını bunların ikisinin Almancadan Türkçeye çeviri, diğerlerinin ise kendisi tarafından bizzat kaleme alınan askeri, siyasi ve medeni bilgileri içerdiğini ve bir de geometri kitabı yazdığını söyledi. Atatürk’ün 3 bin 997 kitap okuduğunu belirten Dr. Solmaztürk, Atatürk’ün bugünkü Türk gençliğini görse gurur duyacağını da ifade ederek, “Benim gençlere tavsiyem, okuyun, birbirinizi insan olarak sevin. Ülke ve dünyanızı doğru algılayın” tavsiyesinde bulundu.





İSTİKLAL MARŞI’NI OKUYUN

Etkinliği düzenleyen Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) Başkan Yardımcısı Süleyman Bozkuş, kurumlarının, Türk ve dünya tarihi için önemli sonuçlar doğuran Çanakkale Savaşı hakkında eğitici ve öğretici etkinlikler düzenlemek amacıyla kurulduğunu belirtti. Bozkuş, daha sonra konukları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı okumaya davet etti.

ÇAP Başkanı Servet Hassan da, her 10 Kasım’ın, Türk ve dünya tarihinin unutulmaz listesine altın harflerle ismi kazınan en önemli liderlerinden Ulu Önder Atatürk’ün hatırasına, eserlerine, ideallerine, en büyük eseri Cumhuriyetimize sahip çıkma azmimizi yinelediğimiz gün olduğunu vurguladı.





ENDER DEVLET ADAMLARINDAN BİRİ

KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran ise Atatürk’ün dünya üzerinde yetişmiş, ender sayılı büyük devlet adamlarından biri olduğunu, Kurtuluş Savaşı’na millet ile birlikte yön veren başkomutan olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak vizyonu, yenilikleri ve çağdaş özellikleri ile ülkesinin dünya ülkeleri arasında saygın bir yer almasını sağlamıştır. Onun çabaları ve başarıları Kıbrıslı Türkler ve dünya tarafından izlenerek, kadınlara sosyal ve siyasal hayatta verdiği yer örnek alınmıştır.”