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    Atak'a 'ağır abi' geliyor

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 17:42 | Son Güncelleme:

    Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, ATAK helikopterinin de abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin başladığını bildirdi.

    Demir, Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Alp Havacılık'ın da görev alacağı Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, 6 ayrı kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda, 2 farklı konfigürasyonda, 109 adet helikopterin tedarik edilmesinin hedeflendiğini söyledi. 
    Helikopterlerin hizmete girme tarihinin 2021 olduğunu belirten Demir, "Her ne kadar sözleşme takvimleri böyle olsa da teslimatların öne çekilmesi için tüm taraflar özverili şekilde ellerinden gelen gayreti gösteriyor." dedi. 

    Türkiye'nin bu tür projelerle adım adım kendi helikopterini yapmaya doğru gittiğini vurgulayan Demir, özgün helikopter programının gayet başarılı sürdüğünü ifade etti. Demir, "Buna ilaveten 10 ton sınıfında genel maksatlı tipi bir helikopter tasarımı projemizin başladığını, bunda da Sikorsky veya diğer ortakların her zaman yer alabileceklerini belirtiyorum. ATAK helikopterimizin abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin de başladığını müjdelemek istiyorum." diye konuştu. 

    "Ağır abi"nin özellikleri 

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tamamen yurt dışı kaynaklardan bağımsız, yerli bir ATAK helikopteri geliştirmek üzere teklif edilen ATAK-2 projesiyle 6 ton sınıfında bir helikopter hedefleniyor. 

    Projede, özgün helikopter projesinde geliştirilen 6 ton sınıfı genel maksat helikopterinin güç aktarma sistemi, rotor ve dişli kutularının kullanılarak ortak paydanın artırılması ve geliştirme maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. 

    ATAK-2, tamamen milli sistemler, artırılmış faydalı yük, modern aviyonik sistemler, ortak sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetle yüksek performans gibi özelliklere sahip olacak. 

    Etiketler: Atak , helikopter , atak 2
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