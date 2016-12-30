Ataşehir’de taksici dehşeti: servis şoförünü 5 yerinden bıçakladı

Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre olay dün sabah yaşandı. Bir bankanın servisini yaşan Adem T. dönüş yolunda kimliği belirlenemeyen taksici ile karşılaştı. İddiaya göre, ters yönden giren taksiciyi servis şoförü Adem T. uyardı.

BEŞ YERİNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma alevlendi. Aracında bulunan bıçağı yanına alan taksici T.’yi beş yerinden bıçakladı. Bıçak darbelerinden birinin T.’nin karaciğerine yakın bir noktaya denk geldiği ifade edildi. Evli iki çocuk babası T.’nin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Taksicinin bıçakladığı Adem T. iki kez ameliyata alındı.





POLİS TAKSİCİYİ ARIYOR

Servis şoförünün yanında bulunan muavin A.K. de hafif şekilde yaralandı. Taksici olay yerinden kaçarken Adem T. hastaneye kaldırıldı. Plakası tespit edilen taksici ile ilgili polise de bilgi verildiği öğrenildi.

SOPA VE BIÇAK BULUNDURAMAZ

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi ve UKOME temsilcisi Halit Yılmaz "Böyle bir şeyi kabullenmemiz mümkün değil. Hiçbir taksici esnafımız da böyle birşeyi kabul etmez. Ne yazık ki bu tür insanlar var hala aramızda ve bunları elememiz gerekir. Bir takside, bıçak sopa gibi birşeyin bulunmasının hiçbir izahı yok. Can güvenliği endişesine yönelik zaten başka tedbirler var ve bunları geliştiriyoruz. Sektöre kalite getirmek için UKOME olarak aldığımız kararlar işte bu türden olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik" dedi.