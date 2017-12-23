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    Ataşehir'de silahlı saldırı

    DHA
    23.12.2017 - 09:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ataşehir’de telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cemal Türkan (39), telefonda tartışma yaşadığı kişi ile Mustafa Kemal Mahallesi Yemen Sokak’ta bir kahvehanenin önünde karşı karşıya geldi. Bir taksi ile buraya gelen saldırgan önce havaya ateş etti, ardından da silahıyla Türkan’ı hedef alıp yaraladı ve yaya olarak kaçtı.

    Olay, Ataşehir’de gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Türkan (39), telefonda konuştuğu kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişi daha sonra bir taksi ile kendisini bir kahvehanenin önünde bekleyen Cemal Türkan’ın yanına geldi. Silahlı bu kişi önce havaya ateş etti, ardından da Cemal Türkan’ı hedef aldı.

    KURŞUN KASIĞINA İSABET ETTİ

    Silah seslerinin ardından Türkan’ın yaralandığı belirlendi. Vatandaşlar tarafından durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kasığından tek kurşunla yaralandığı belirlenen Türkan, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan 39 yaşındaki Cemal Türkan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Ataşehirde silahlı saldırıOLAY YERİNDE 6 KOVAN BULUNDU

    Türkan’a kurşun yağdıran saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçarken, zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olay yerinde 6 adet kovan buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Etiketler: silahlı kavga
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