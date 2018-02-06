Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ataşehir’de muhasebeci cinayeti

    Ataşehir’de muhasebeci cinayeti

    Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İstanbul (DHA)
    06.02.2018 - 06:29 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ataşehir'de muhasebeci olduğu öğrenilen Abdülkadir Kaya (36) silahla vurularak öldürüldü.

    Olay saat 21.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bulunan sitede gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre silahlı kişi ya da kişiler sitenin 10. katında bulunan Kaya’nın dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Kaya’ya silahla ateş açtılar. Aldığı yaralarla Kaya yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçtı.

    Silah seslerini duyan site sakinleri olayın olduğu kata geldiklerinde Kaya’yı kanlar içinde kapının önünde yatarken buldu.Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücuduna altı kurşun isabet eden Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet haberini alarak olay yerine gelen Abdülkadir Kaya’nın yakınların fenalık geçirirken, yapılan incelemelerin ardından cenaze Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

     

    Etiketler: muhasebeci , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri