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    Ataşehir'de kadına yumruk atan saldırgan için karar çıktı

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 11:57 | Son Güncelleme:

    Ataşehir’de yolda çarptığı A.Ç. isimli kadını yumruk atarak darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan D., 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık kararla birlikte tahliye edildi.

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    Ataşehirde kadına yumruk atan saldırgan için karar çıktı

    Etiketler: son dakika , yumruk atan adam , hakan d.
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