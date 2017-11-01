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Ataşehir'de kadına yumruk atan saldırgan için karar çıktı
Hürriyet Haber
01.11.2017 - 11:57 | Son Güncelleme:
Ataşehir’de yolda çarptığı A.Ç. isimli kadını yumruk atarak darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan D., 'Kasten yaralama' suçundan 5 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık kararla birlikte tahliye edildi.
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