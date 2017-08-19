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    Ataşehir’de feci kaza... Cip önce minibüse sonra vince çarptı, iki kişi hayatını kaybetti

    Hakan KAYA-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)
    19 Ağustos 2017 - 06:37Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 06:40

    İstanbul Ataşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önce seyir halindeki minibüse, ardından da park halindeki vince çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

    Kaza saat 04:00 sıralarında Yeniçamlıca Mahallesi, Dudulu Caddesi, Dudulu istikameti, Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dudulu istikametinde seyir halinde olan Galip Yaprakçı yönetimindeki 34 HN 6354 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı istikamete ilerleyen Hasan Altun yönetimindeki 34 AR 5537 plakalı minibüse, ardından da park halindeki vince çarptı.

    Ataşehir’de feci kaza... Cip önce minibüse sonra vince çarptı, iki kişi hayatını kaybettiARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

    Kazada cip sürücüsü Galip Yaprakçı ve yan koltukta bulunan Şehnaz Asmacı araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Galip Yaprakçı ve Şehnaz Asmacı’nın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Yaprakçı ve Asmacı’yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda Yaprakçı ve Asmacı’nın cesedi sıkıştığı yerden çıkartıldı.

    Ataşehir’de feci kaza... Cip önce minibüse sonra vince çarptı, iki kişi hayatını kaybetti
    Cansız bedenlerin çıkartılması sırasında polis ekipleri çevrede toplanan meraklı vatandaşların görmelerini engellemek için battaniyelerle önlem aldı. Bazı vatandaşların ise cansız bedenleri görebilmek için dizleri üzerine çöküp eğildiği görüldü.

    Ataşehir’de feci kaza... Cip önce minibüse sonra vince çarptı, iki kişi hayatını kaybetti
    Yaprakçı ve Asmacı’nın cesetleri ambulansa konularak Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Ataşehir’de feci kaza... Cip önce minibüse sonra vince çarptı, iki kişi hayatını kaybetti

     

    Etiketler: Ataşehir , trafik kazası , Galip Yaprakçı
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