Ataşehir saldırganının kardeşi konuştu!

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesinde,sırt çantası ile kaldırımda yürüyen Hakan D. aynı kaldırımda karşıdan gelen A.Ç'ye omuz attı. Görüntülere göre genç kadını kaldırımda sıkıştırarak omuz atan saldırgan, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmek istiyor. A.Ç kendisini uyarınca, hızla A.Ç'ye doğru gelen saldırgan, attığı sert yumrukla A.Ç'yi yürü düşürüyor, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

Bir süre yerden kalkamayan kadına etraftaki vatandaşlar yardım etti. Çantası ve elindeki telefonu da savrulan kadın, zorlukla ayağa kalktıktan sonra yoluna devam etmeye çalıştı. Büyük tepki çeken olay sonrası vatandaşlar sosyal medyadan saldırganın bir an önce yakalanması için çağrı yaptı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden saldırganın Hakan D. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda Hakan D. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Hakan D'nin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 3. sınıfta dondurduğu ve ağabeylerinin marketinde çalıştığı anlaşıldı. Hakan D, emniyette sorguya alındı. Hakan D. emniyetteki ilk ifadesinde, "Ailemle tartışmış, sinirli bir şekilde dışarı çıkmıştım. Yürürken bir kadına çarptım. Kadın bana, 'Önüne baksana geri zekalı' dedi. Ben de moralim çok bozuk olduğundan dönüp omuzundan hızlıca ittim" dediği öne sürüldü.

AĞABEYİ KONUŞTU!

Gözaltında bulunan saldırganın ağabeyi gazetecilere açıklama yaptı.

Kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Emre D., "Bu olayın gerçeklemesinden biz aile olarak çok üzgünüz. Aile olarak rencide olduk. Kadına el kaldıracak insanlar değiliz. Kardeşim tıp fakültesi öğrencisi. Son 2-3 yıldır psikojik sorunlar olduğu için ilaç tedavisi görüyor. Olayın ardından saldırıya uğrayan kişinin ailesini bulup kendisinden özür dilemek istedik. Fakat konunun meydaya yansımasından sonra çekindik" diye konuştu. Kardeşinin sorunları nedeniyle okul kaydını dondurduğunu iddia eden ağabeyi "Konuyla ilgili resmi raporları da polise verdik" diye konuştu. Emre D. olayın bir başörtülü kadına saldırı şeklinde olmadığını, annesi ve ailesinden birçok kadının da başörtülü olduğunu savundu.