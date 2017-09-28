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    Ataribox nasıl olacak? Bilgisayar kadar güçlü mü?

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 08:00 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 08:00

    Atari'nin yeni klasiği Ataribox, klasikleri tekrar mı canlandıracak yoksa bambaşka bir platform mu olacak?

    Ülkemizde de sevilen markalardan olan Atari, çok yakında retro oyun severleri yeniden eski günlere döndürecek. Bunu, ismi ve cismi ile yapacak olan Atari, yeni ürünü Ataribox ile aslında bir PC kadar güçlü olacak.

    VentureBeat'in Ataribox'un yaratıcısı Feargal Mac ile yaptığı röportajda ortaya çıkan Ataribox detaylarında, yeni konsolun 250 $ - 300 $ civarında bir fiyatla fiyatlandırılacağı ve bir PC kadar güçlü olacağı ortaya çıktı. Tabii ki burada sözü geçen PC, orta sınıf bir PC.

    Ataribox, Linux benzeri bir arayüz kullanacak ve özel bir AMD Radeon grafik işlemciyi taşıyacak. Böylece PC oyunları için uygun olabilecek olan Ataribox, ayrıca web dolaşımlarına da müsait olacak.

    Ataribox nasıl olacak Bilgisayar kadar güçlü mü

    VentureBeat'e göre Ataribox, orta sınıf bir PC'nin bugün çalıştırabileceği türde oyunları çalıştıracak, ancak üst düzey PC performansı gerektiren oyunlara pek uygun olmayacak. Konsol sınıfında karşılaştırmayı ise şöyle yapan VentureBeat, Ataribox'un, PS4 Pro ve One X'ten ziyade, PS4 ve Xbox One'a yakın olacağını söylüyor.

    Peki, Ataribox'u ne zaman göreceğiz? Şirketten alınan duyumlara göre, Ataribox 2018 yılının ilk baharında piyasaya çıkabilir.

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    Etiketler: ataribox , atari , oyun
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