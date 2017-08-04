Atari efsanesi geri mi dönüyor?

Yepyeni diyoruz ama aslında Ataribox sadece günümüze uyarlanmış durumda dış görüntüsü yine aynı. Atari Türkiye’de yaklaşık 10 yıl boyunca severek oynanan en iyi oyun konsoluydu. Atari’nin klasik oyunlarını da unutmamak gerek elbette. O eski oyunlarda yeni Ataribox’ta yine bizlerle olacak.

Yaklaşık 20 yıldır herhangi bir üretim yapmayan Atari SA, Ataribox’ın ayrıntılarını oyunseverler ile paylaştı. Şirket yaptığı açıklamada Atarinin eski ve yeni taraflarına hitap ederek yeni bir şeyler yapmak istediğini belitti. Modern bir görüntüye kavuşturulan Ataribox’un genel olarak siyah, kırmızı renge ve ön tarafta ahşap bir görünüme sahip olması bekleniyor. Ataribox’un teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi vermeyen şirket, Ataribox’da SD girişi, dört adet USB portu ve HDMI çıkışı olacağını bildirdi.

Ataribox’da hem eski hem de yeni oyunlar olacağını söylemiştik ama belirtmekte fayda var ki “yeni” oyunların Ataribox’a özel yeni oyunlar mı yoksa farklı bir formatta mı olacağı henüz bilinmiyor.

Bilinmeyen bir diğer konu ise Ataribox’un fiyatı ve çıkış tarihi. Bu konular hakkında şirketten resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.