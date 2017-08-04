MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Atari efsanesi geri mi dönüyor?

    Atari efsanesi geri mi dönüyor?

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 10:07Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:00

    Atari yepyeni haliyle sevenleriyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Üstelik hem yeni hem de eski oyunlarıyla birlikte.

    Yepyeni diyoruz ama aslında Ataribox sadece günümüze uyarlanmış durumda dış görüntüsü yine aynı. Atari Türkiye’de yaklaşık 10 yıl boyunca severek oynanan en iyi oyun konsoluydu. Atari’nin klasik oyunlarını da unutmamak gerek elbette. O eski oyunlarda yeni Ataribox’ta yine bizlerle olacak.

    Atari efsanesi geri mi dönüyor

    Yaklaşık 20 yıldır herhangi bir üretim yapmayan Atari SA, Ataribox’ın ayrıntılarını oyunseverler ile paylaştı. Şirket yaptığı açıklamada Atarinin eski ve yeni taraflarına hitap ederek yeni bir şeyler yapmak istediğini belitti. Modern bir görüntüye kavuşturulan Ataribox’un genel olarak siyah, kırmızı renge ve ön tarafta ahşap bir görünüme sahip olması bekleniyor. Ataribox’un teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi vermeyen şirket, Ataribox’da SD girişi, dört adet USB portu ve HDMI çıkışı olacağını bildirdi.

    Ataribox’da hem eski hem de yeni oyunlar olacağını söylemiştik ama belirtmekte fayda var ki “yeni” oyunların Ataribox’a özel yeni oyunlar mı yoksa farklı bir formatta mı olacağı henüz bilinmiyor.

    Bilinmeyen bir diğer konu ise Ataribox’un fiyatı ve çıkış tarihi. Bu konular hakkında şirketten resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

    Etiketler: Atari , Ataribox , oyun , konsol
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri