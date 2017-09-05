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    Atanma sevinci kabusa döndü... Özge öğretmen gözyaşlarına boğuldu

    İHA
    05.09.2017 - 16:01 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 16:11

    Hakkari'nin Çukurca ilçesine atanan kızı Özge Aras’ı görev yerine götürürken kaya parçasının aracın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Aras, memleketi Tunceli'de yaralı kızı ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

    Dün, baba Mehmet Aras, eşi Yüksel Aras ile birlikte Hakkari’nin Çukurca ilçesine öğretmen olarak ataması olan kızları Özge Aras’ı görev yerine götürmek üzere Tunceli’den yola çıkmıştı. Otomobilin üzerine, Hakkari-Çukurca karayolunun 40'ncı kilometresinde kaya parçası düşmesi sonucu araç savrulmuş ve sürücü Mehmet Aras yaşamını yitirmişti.

    Yapılan otopsinin ardından Tunceli’ye getirilen 3 çocuk babası Aras’ın cenazesi, cemevinde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Haceri köyüne götürüldü.

    Atanma sevincini yaşayamadan babasını kaybeden ilkokul öğretmeni Özge Aras ise yaralı halde geldiği cenaze töreninde gözyaşı döktü. 

    Etiketler: Özge Aras , tunceli , Hakkari
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