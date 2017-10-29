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    Ata’nın sevdiği şarkılarla kutladılar

    Orhan GEDİK - Ali MERCİMEK / MÜNİH
    29.10.2017 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Cumhuriyet Bayramı, Münih Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamaya Almanlar da katıldı.

    TÜRK ve Alman milli marşlarının okunmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamasında bir konuşma yapan Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Türkiye’nin bir çok mücadeleden başarılı olarak çıktığını söyledi. Koç, “15 Temmuz darbe girişimi ülkemiz için bir dönüm noktası olmuştur. Tüm şehitleri saygı ile anarken rahmet diliyorum” dedi.
    Bavyera Valisi Karl Michael Scheufeier de, “Mülteciler konusunda Türkiye’ye minnet borcumuz var. Politik ilişkiler ile insani ilişkiler birbirine karıştırırken yanlış yapılıyor” dedi.
    Kutlamada TRT sanatçıları Esra İçöz, Ahmet Kadri Rizeli ve Zeki Göçmen, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

    Ata’nın sevdiği şarkılarla kutladılar

    Ata’nın sevdiği şarkılarla kutladılar

    Ata’nın sevdiği şarkılarla kutladılar

    Etiketler: Münih
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