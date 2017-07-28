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    Atanan öğretmenler göreve hazır

    DHA
    28 Temmuz 2017 - 14:24Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 14:26

    Bitlis'in Adilcevaz İlçesine atanan 79 sözleşmeli öğretmen göreve başlama işlemlerini yapmak üzere ilçeye gelmeye başladı.

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gelen sözleşmeli öğretmenler, evraklarını oluşturulan kayıt komisyonuna teslim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, “2017 yılı yaz döneminde İlçemize atanan 79 sözleşmeli öğretmenin evrak teslimi komisyonumuzca yapılmaya başlandı. Ataması yapılan öğretmenlerimiz arşiv araştırmalarının ardından 14 Ağustos itibariyle görevlerine başlayacak. Müdürlük olarak ilçemize gelen öğretmenlere her türlü hizmet kurumumuzca verilerek gerekli işlemleri konusunda kolaylık sağlandı” dedi.

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinden gelen öğretmen Selin Denk, ilçeyi çok beğendiğini belirti. Denk şunları söyledi:
    “Adilcevaz’a atamam yapılmasından dolayı çok mutluyum. İlçede çok güzel ve bir şekilde karşılandık. Biraz heyecan var. İnşallah doğuda öğretmenlik yapmak bizler için çok güzel olacak. Herkes burada bizlere çok yardımcı oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve komisyon çalışanlarına çok teşekkür ediyorum dedi.”

    Etiketler: Öğretmen , atama , sözleşmeli öğretmen , Bitlis
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