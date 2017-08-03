Atamalara liyakat şerhli kutlama

MECLİS’te dün basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra söz verilmesine karşın liyakat sistemine uyulmayan atamalar yapıldığını savundu. Bunun bir örneğini büyükelçi atamalarında gördüklerini belirten Gök, “yetkisi, bilgisi ve donanımı bulunmayan kişilerin büyükelçi yapılarak devletin itibarının zedelenmesine fırsat verilmesinin akıl alacak gibi olmadığını” ileri sürdü. Gök, önceki gün açıklanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarına bakıldığında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki atamanın da tartışıldığını belirtti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Ergenekon ve Balyoz davalarının en çok sarstığı komutanlık olduğunu anımsatan Gök, o davaların orduda hiyerarşi ve teamülleri nasıl bozduğunu gördüklerini kaydetti. Gök, TSK’da hiyerarşik yapı ve teamüllerin bozulduğunu iddia ederek, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na liyakatli atama yapıldıysa, atanan tüm komutanlara başarılar dileriz“ dedi.

ENSAR VAKFI ELEŞTİRİSİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen ay İlim Yayma Cemiyeti ve Birlik Vakfı’ndan sonra Ensar Vakfı ile protokol yapmasını da eleştiren Gök, şöyle konuştu:

“Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde olması gerekirken bir vakıf ya da dernek mensuplarının bakanlığa sızmasının önü açıldı. Fetullah Gülen ile ilgili ‘Ne istediniz de vermedik’ diyen iktidar, şu anda başka yandaşlarına, kendine yakın gördüğü kuruluşlara, derneklere ne istiyorsa veriyor. Şimdi başka dernekler, kurumlar palazlandırılmak isteniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu protokoller çerçevesinde görev alacak kişilerin ücretlerini kendisi ödeyecek. Tanımadığımız kişi ya da kişiler, öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın evine girecek, bu şekilde kendi kurumlarını kullanarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın kesinlikle denetleyemeyeceği başka alanlar yaratılacaktır. Bu çok tehlikeli gidiştir.”

İÇTÜZÜK AYM’YE

Levent Gök, Meclis İçtüzüğü’nü iptal için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gideceklerini de söyledi. Gök, “Sanıyorum 10 gün içinde davamızı açmış olacağız” dedi.