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    Atalay Demirci itirafçı oldu

    ANKARA
    17 Ağustos 2017 - 21:54Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 21:54

    FETÖ soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarından tutuklanan komedyen Atalay Demirci, dün adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Demirci etkin pişmanlıktan yararlanmak için polis ve savcılıktaki ifadesinde örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını söyledi.

    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya sanık Demirci ile avukatı ve yakınları katıldı. Demirci, 1 yıl 12 gündür tutuklu olduğunu, örgütün hiçbir kademesinde görev almadığını, sadece 2000 yılında sonradan örgüte ait olduğunu öğrendiği Dünya radyoda program yaparak bu yapıyla tanıştığını savundu. Demirci, örgütle ilişkisini şu sözlerle anlattı:

    “Radyoda program yapmaya başlayınca örgütle ilişkim gelişti. Sonrasında turneler başladı. Gösterilerin, cemaatin organizasyonu olduğunu bilmiyordum. 2007’ye kadar turneler devam etti. 2005 yılında ABD’de Türk derneğinin organizasyonunda Pensilvanya’ya gideceğimiz söylendi. O ziyareti orada öğrendim. Basında gösterilen o fotoğraf da orada çekildi. Biat ya da itaatle orada olmadım. Himmet vermedim, karımı kendi hür irademle kendim seçtim, çocuklarımın isimlerini kendim koydum.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Atalay Demirci , itirafçı
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