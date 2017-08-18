MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Atalay Demirci için flaş gelişme...

    Atalay Demirci için flaş gelişme...

    DHA
    18 Ağustos 2017 - 18:04Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 18:05

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ’Terör örgütü üyeliği’ ve ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan komedyen Atalay Demirci’nin, tahliye kararına yapılan itiraz, bir üst mahkemece reddedildi.

    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dün görülen duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Atalay Demirci, etkin pişmanlıktan yararlanması göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

    Tahliye kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirci’nin kaçma şüphesi, hakkındaki suçlamaya ilişkin öngörülen ceza miktarı ve delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına hükmedilmesini talep ederek karara itiraz etti.

    İtiraz kararını değerlendiren bir üst mahkeme Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını reddederek, Demirci’nin tahliye kararını onayladı.

    Etiketler: Atalay Demirci , tahliye , karar
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri