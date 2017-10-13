Ataköy’e 175 milyon dolar yatırım

Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, “Projemizin bugünden itibaren iki yıllık süreçte en az yüzde 50 prim yapacağını düşünüyoruz. Hem vatandaşlarımız hem de yabancılar projemize ilgi gösteriyor” dedi. İnşaatı yüzde 35 oranında tamamladıklarını belirten Cathay Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, “Kampanya kapsamında 2 yıl ödeme erteleme veriyoruz. Evinizi alıyorsunuz ve 2019’da ödemeye başlıyorsunuz. Ayrıca yüzde 50 kredi desteği seçeneği de var. Nivo Ataköy’de toplam hasılatın 350 milyon doları bulacağını öngörüyoruz. 2018 sonunda teslim planlıyoruz” dedi. 17 katlı iki bloktan oluşan projede daire fiyatları fiyatları 490 bin TL’den başlıyor, 1 milyon 500 bin TL’ye kadar yükseliyor. Proje 314 konut ve 73 mağaza bulunuyor.