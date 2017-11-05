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30 yıllık dev tesis için yıkım kararı çıktı...

Dinçer GÖKÇE/ Hurriyet.com.tr-ÖZEL
05.11.2017 - 10:31 | Son Güncelleme:

Bakırköy Belediyesi, 1989 yılında açılan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri için yıkım kararı aldı. Belediyeye ait tesisin kaçak olduğu gerekçesi ile yıkım kararı alınırken, kiracı konumdaki vakıf yetkilileri ise karara tepkili.

Bakırköy Belediyesi, 1989 yılında açılan Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri için yıkım kararı aldı. Belediyeye ait tesisin kaçak olduğu gerekçesi ile yıkım kararı30 yıllık dev tesis için yıkım kararı çıktı...
alınırken, kiracı konumdaki vakıf yetkilileri ise karara tepkili.

Ataköy 3-4-11. Kısım’da bulunan tesis 1989 yılında Bakırköy Belediyesi tarafından inşa edildi. Tesiste, sportif faaliyetlerin yanı sıra bir dizi organizasyona da ev sahipliği yapıyor. Bakırköy Spor Vakfı ise tesiste kiracı konumda… Vakıf da, işletmesi için söz konusu tesis için alt kiracı sözleşmesini Varanlar Turizm İnş. Ve Sosyal Tesis İşletmeciliği A.Ş. ile imzaladı.

TAHLİYE KARARI ALINDI

Ancak, bir süreden beri tesisin boşaltılması için belediye ile işletmeci arasında kriz yaşanıyordu. Belediye, işletmecinin tahliyesi için karar aldı. Şirket ise bu karara karşı İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı ve kararı iptal ettirdi.
30 yıllık dev tesis için yıkım kararı çıktı...

MAHKEME İPTAL ETTİ

Tahliye işlemi yapılamayınca belediye bu kez, işyeri çalışma ruhsatını iptal etti. Ancak bu iptal kararı da İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce bozuldu. Uygulanan mühür işlemi kaldırıldı.
30 yıllık dev tesis için yıkım kararı çıktı...

CUMA GÜNÜ YIKIM KARARI ÇIKTI

Tahliye işlemi ve ruhsat iptali kararlarından sonuç alınamayınca Bakırköy Belediyesi 3 Kasım’da aldığı Encümen Kararı’nda tesis için yıkım kararı çıktı. Söz konusu karar ilgili birimlere gönderildi. Tesiste kiracı konumda olan vakıf yönetimi ise, yıkım kararına tepkili.

'YIKIM BU GECE YARISI YAPILACAK' İDDİASI

Tesisi alt kiracı olarak işleten Varanlar Turizm A.Ş. Avukatı Şevket Çelik "Bakırköy Spor Vakfı ve mevcut işletmeleri yap işlet devret modeli ile yapıp işleten Varanlar Grubu'nun sözleşmenin bitimine uzun bir süre var. Öte yandan tahliye davaları idare mahkemesince, işletmeciler ve vakıf lehine sonuçlandı. Buna rağmen Bakırköy Belediyesi, pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 03.00'de yıkım yapacak. Bu işlem mahkeme kararına rağmen yapılırsa hukuk çiğnenmiş olacaktır" dedi.

Bakırköy spor vakfı ve mevcut işletmeleri yap işlet devret modeli ile yapıp işleten Varanlar grubunun sözleşmenin bitimine uzun bir süre olmasına rağmen ve tahliye davalarının idare mahkemesince işletmeciler ve vakıf Leh'ine sonuçlanmasına rağmen Bakırköy belediyesi pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 03 ye yıkım yapacaktır.Bu işlem mahkeme kararına rağmen yapılırsa hukuk çiğnenmiş olacaktır."
30 yıllık dev tesis için yıkım kararı çıktı...

 

 

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