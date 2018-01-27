Atakan Arslan Survivor'a katılacak mı?

Atakan Arslan namı diğer Avatar Atakan uzun bir aranın ardından ringlere dönüyor. Bir tarafta Avatar Atakan, diğer yanda “Kafkas Kartalı” Erkan Varol, Aykut Tonkal ve Gökhan Gürcü, isimli Türk sporcular, Alman takımına karşı mücad
2017’de Serap Korkmaz’la evlenen Atakan Arslan, 'Hadi Be'ye konuştu. Arslan, "Survivor All Star’a katılacak mısın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Herkesin kesinlikle olmak istediği bir platform, ama şimdi başka işlerim var.
Bir de evlendim zaten. Evlendiğim için artık hayata biraz daha farklı bakıyorum. O sebeple pek mümkün görünmüyor." Bir dönem 'Söz' dizisinde rol alan Avatar Atakan, oyunculuğa devam edeceğini vurgulyarak şu sözleri dile getirdi: "Söz benim için çok güzel bir tecrübeydi, çok iyi bir projeydi, çok da mutluydum orada. Şu anda biraz daha maçlara ağırlık verdim.
Ama tabii ki oyunculuğu da sevdim. Aynı şekilde devam edeceğim. Şu anda gündemimizde bir dizi yok, maçlar var sadece. Bu ara dövüşüyorum. Bundan sonra dizi de olabilir, sinema filmi de olabilir.
Çağan Atakan Arslan kimdir?
27 Ağustos 1989, İstanbul doğumlu olan Çağan Atakan Arslan spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirme ile devam eden Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve hayatına spor hayatına yön vermiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atan Arslan, bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yapmıştır.
Çağan Atakan Arslan, modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de “Soldier” olarak ringe çıkmıştır.
Çağan Atakan Arslan'ın güreşteki bitirici hareketleri arasında 'Asker selamı' ve 'F-16' denilen hareketleri bulunuyor. İmza hareketleri arasında ''Mekanize bağlama' ve 'Cop Lock' vardır. Arslan'ın idolü ise Guile'dir.
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