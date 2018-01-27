Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Atakan Arslan Survivor'a katılacak mı?

Atakan Arslan Survivor'a katılacak mı?

Survivor 2016 şampiyonu Atakan Arslan, şubat ayında başlayacak Survivor All Star hakkında konuştu. Arslan, birçok sebepten dolayı yeniden Dominik'e gitmesinin mümkün görünmediğini dile getirdi.

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 15:57 | Son Güncelleme :

Atakan Arslan namı diğer Avatar Atakan uzun bir aranın ardından ringlere dönüyor. Bir tarafta Avatar Atakan, diğer yanda “Kafkas Kartalı” Erkan Varol, Aykut Tonkal ve Gökhan Gürcü, isimli Türk sporcular, Alman takımına karşı mücad...

2017’de Serap Korkmaz’la evlenen Atakan Arslan, 'Hadi Be'ye konuştu. Arslan, "Survivor All Star’a katılacak mısın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Herkesin kesinlikle olmak istediği bir platform, ama şimdi başka işlerim var.

Bir de evlendim zaten. Evlendiğim için artık hayata biraz daha farklı bakıyorum. O sebeple pek mümkün görünmüyor." Bir dönem 'Söz' dizisinde rol alan Avatar Atakan, oyunculuğa devam edeceğini vurgulyarak şu sözleri dile getirdi: "Söz benim için çok güzel bir tecrübeydi, çok iyi bir projeydi, çok da mutluydum orada. Şu anda biraz daha maçlara ağırlık verdim.

Ama tabii ki oyunculuğu da sevdim. Aynı şekilde devam edeceğim. Şu anda gündemimizde bir dizi yok, maçlar var sadece. Bu ara dövüşüyorum. Bundan sonra dizi de olabilir, sinema filmi de olabilir.

Çağan Atakan Arslan kimdir?

27 Ağustos 1989, İstanbul doğumlu olan Çağan Atakan Arslan spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirme ile devam eden Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve hayatına spor hayatına yön vermiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında kickboks, muay thai ve free fight alanlarında sayısız başarılara imza atan Arslan, bazı dizi ve sinema filmlerinde de oyunculuk yapmıştır.

Çağan Atakan Arslan, modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Türkiye'de bir ilk olan Turkish Power Wrestling'de “Soldier” olarak ringe çıkmıştır.

Çağan Atakan Arslan'ın güreşteki bitirici hareketleri arasında 'Asker selamı' ve 'F-16' denilen hareketleri bulunuyor. İmza hareketleri arasında ''Mekanize bağlama' ve 'Cop Lock' vardır. Arslan'ın idolü ise Guile'dir.

Etiketler: yarışmacı , televizyon , yayın , televizyon programı
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri