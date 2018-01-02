Ata Demirer'in sevgilisi Alara Bozbey kimdir, kaç yaşında?

Alara Bozbey, 1986 senesinde Litvanya'da dünyaya gözlerini açtı. Anne ve Babası Litvanyalı olan oyuncunun ailesi ayrıldıktan sonra annesi bir Türkle evlenerek annesi ile birlikte İstanbul'a yerleşti. Türkçe öğrenen ve Türk vatandaşı olan Alara Bozbey'in hayatı oyunculuk eğitimi almasıyla değişti. Uzun süredir ülkemizde yaşayan Alara Bozbey, Türk vatandaşlığına geçmiş ve gerçek adı olan Aliona ismini Alara olarak değiştirmiştir. Yabancı Damat Dizisi ile Oyunculuğa Başladı Alara Bozbey Türkiye'ye yerleştikten sonra oyunculuk yapmaya başladı ve ilk adımı da bir zamanlar Kanal D ekranının fenomen dizilerinden olan Yabancı Damat dizisi ile attı. Özgür Çevik'in baş rolde olduğu Yabancı Damat dizisi ile tanınan Alara Bozbey, bu diziden sonra çok sayıda dizi ile tekrar ekran karşısına çıktı. Arka Sokaklar, Bedel, Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme gibi iddialı yapımların kadrosunda yer alan 2017 yapımı Dolunay dizisinnde Demet karakterini canlandırdı.
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