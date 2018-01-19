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    ATA AÖF sınavı yarın saat kaçta yapılacak? İşte sınav için gerekli belgeler

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 18:23 | Son Güncelleme:

    ATA AÖF sınavının yarın saat kaçta yapılacağı, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. ATA AÖF final sınavları için öğrenciler hazırlıklarını tamamladı ve sınav tarihinin gelmesini bekliyorlar. Peki, ATA AÖF sınavı yarın saat kaçta yapılacak? İşte, sınav için gerekli belgeler.

    ATA AÖF Ara Sınavlar (Vize) 2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) 20-21 Ocak 2018 tarihleri arasında, Bütünleme Sınavı 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.

    ATA AÖF SINAVI YARIN SAAT KAÇTA?

    20 Ocak Cumartesi ve 21 Ocak Pazar günlerinde 09.30'da başlayacak olan sınav, her bir oturum için 30 dakika sürecek. Öğrenciler, gün içerisine yayılan derslerden sınavlara katılım sağlayacak.

    Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

    1. Fotoğraflı ATA-AÖF Sınav Giriş Belgesi
    2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport.)Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.Fotoğraflı Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

    • Sınava giriş için; Öğrenci Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi (Ehliyet), Mesleki Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Belgeleri ve Baro Kartı gibi özel kimlik kartları kesinlikle geçerli değildir.

    Etiketler: ATA AÖF saat kaçta , son dakika
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