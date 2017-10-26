ATA AÖF sınav tarihleri belirlendi!

ATA AÖF sınav tarihleri, eğitimlerini açıköğretim programlarında sürdürmeye devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2017-2018 eğitim öğretim dönemine yeni başlayan ya da ara sınıflarda okuyan öğrenciler, ATA AÖF sınav tarihleri bilgisini edinmek istiyor. İşte, öğrencilerin merak ettiği sınav tarihleri ve detaylı bilgiler

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

25 Ekim Çarşamba günü sona eren kayıtların ardından adaylar, ilk sınavların ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre;

Ara sınav 02-03 Aralık Cumartesi-Pazar günü gerçekleştirilecek.

Dönemin final sınavları ise 20-21 Ocak tarihlerinde tamamlanacak.

Bu sınavlarda başarı elde edemeyenler için ise bütünleme sınavı 24-25 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Bu süreci başarıyla tamamlayanlar, Bahar dönemi için kayıtları 29 Ocak-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek.

SINAVDA HANGİ ÜNİTELERDEN SORUMLU OLUNACAK?

Ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olacaksınız.

ATA AÖF'de bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet 3 ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını izleyen 2 hafta içerisinde ilan edilir.

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %40'ı ve yarıyıl/bütünleme sınavının %60'ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

Ara sınavların %30’u, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının %70’i alınarak başarı notu belirlenir. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler.

SINAVA BU BELGELER OLMADAN GİRİLEMEYECEK

Öğrencilerden Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı,Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi) yanında bulundurmayanlar sınava giremezler.

SINAVDA YASAK MATERYALLER NELERDİR?

Çanta, poşet, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.