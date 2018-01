ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı! ATA AÖF giriş yerleri

ATA AÖF sınav giriş yerleri kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, adayların merak ettiği ATA AÖF sınav giriş yerleri ve sınav öncesi hazırlıkları kolaylaştırılacak online deneme sınavı hakkında bazı bilgiler

20-21 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak olan Yarıyıl Sonu Sınavı için giriş belgeleri yayımlanmıştır. Giriş belgenizi aşağıdaki linke tıklayarak alabilirsiniz

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ONLİNE DENEME SINAVI YAPILABİLECEK

Öğrencilerimiz almış olduğu derslerin “Online Deneme Sınavlarına” katılarak, ihtiyaç duydukları her anda konu eksiklerini görecek ve kendi seviyelerini ölçebileceklerdir.

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak, konu eksiklerini görecek, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınız daha etkili ve verimli hale gelecektir.

- Bu denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

- Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Mozilla Firefox” tur. Sınavlarda sorun yaşamanız, sınav raporunu görüntüleneme durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

- Sınav bitiminde sorulara ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan “Rapora Git” butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekmektedir.

DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYINIZ