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    ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF ne zaman?

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    ATA AÖF güz dönemi final oturumları için kısa bir süre kala ‘sınav giriş belgesi’ gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi AÖF sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgesi online sistem üzerinden görüntüleniyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? ATA AÖF ne zaman?

    ATA AÖF sınav giriş belgesi Atatürk Üniversitesi’ni internet sitesi üzerinden erişime açıldı.ATA AÖF sınav giriş belgesi Atatürk Üniversitesi’ni internet sitesi üzerinden erişime açıldı.Açıköğretim öğrencileri ilk olarak Atatürk Üniversitesi’nin resmi Facebook hesabı üzerinden bilgilendirildi. Öğrenciler, tüm oturumlarda yanlarında bulunması gereken ATA AÖF sınav giriş belgesinin çıktısını ‘https://obs.atauni.edu.tr/’ adresi üzerinden alabilecek. Peki ATA AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman?

    ATA AÖF Ara Sınavlar (Vize) 2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında yapıldı. Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) 20-21 Ocak 2018 tarihleri arasında, Bütünleme Sınavı 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.16 Ocak 2018 Salı

    Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

    1. Fotoğraflı ATA-AÖF Sınav Giriş Belgesi
    2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport.)Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.Fotoğraflı Sınav Giriş Belgenizi https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

    • Sınava giriş için; Öğrenci Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi (Ehliyet), Mesleki Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Belgeleri ve Baro Kartı gibi özel kimlik kartları kesinlikle geçerli değildir.

     

    Etiketler: ata aöf ne zaman
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