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    ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvurusu ne zaman yapılır?

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:

    ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemi, sınav sonuçları açıklamasının ardından öğrencilerin gündem konusu oldu. 70 binden fazla öğrencinin katılım gösterdiği final sınavı sonuçlarının yayımlanması ile birlikte itiraz işlemleri gündem konusu oldu. Peki, ATA AÖF akademik takvimi ile birlikte bahar dönemi kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

    ATA AÖF akademik takvim bilgileri, kayıt yenileme yapmak isteyen öğrencilerin odak noktası oldu. Kayıt yenileme takvim bilgilerini merakla araştıran öğrenciler, ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başvurusunun tarihini teyit edecek. İşte, sınav sonuçları açıklanan ATA AÖF kayıt yenileme mücadelesi hakkında merak edilen bazı detaylar

    AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    AÖF kayıt yenileme işlemi için tarih detayları Atatürk Üniversitesi akademik takvimi üzerinden öğrenilebilecek.

    Atatürk Üniversitesi'nde;

    Ders kayıt tarihi: 29 Ocak-04 Şubat
    Mazeretli ders kayıt tarihi: 05-11 Şubat
    Ara sınav tarihi: 24-25 Mart
    Yarıyıl sonu sınavı: 12-13 Mayıs
    Bütünleme sınavı: 09-10 Haziran
    2017-2018 yılının üç ders sınavı: 29 Temmuz şeklinde gerçekleşecek. Bu tarihlerde teknik nedenlerle değişikler yapılabilecek.

    SINAV SONUÇLARI PAZAR GÜNÜ AÇIKLANDI

    ATA AÖF sınav sonuçlarını, 28 Şubat Pazar günü resmi internet sitesi üzerinden açıklamıştı. İşte, o açıklama duyurusu;

    "Değerli Öğrencilerimiz,

    2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınav sonuçları ilan edilmiştir. Sınav sonuçlarınıza obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    İTİRAZ İŞLEMİ NEREDEN YAPILACAK

    Sınav sonuçlarına itiraz hakkında açıklamada bulunan Atatürk Üniversitesi, itiraz işlemlerinin sonuç açıklanma sürecinin ardından en geç 3 gün içerisinde tamamlanması gerektiğini duyurdu. Açıklama şu ifadelerle devam etti;

    "Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sisteminde (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 3 gün içinde bize iletebilecekler. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler anlık olarak yapılacaktır."

     

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