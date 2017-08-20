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    Asyalı aileler eğitime daha çok harcıyor

    Önder ÖNDEŞ
    20 Ağustos 2017 - 10:02Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 10:07

    İngiltere merkezli banka HSBC, 15 ülkede yaklaşık 9 bin aileyle görüşerek hazırladığı ‘Eğitimin Değeri’ raporunu yayınladı. Ailelerin eğitim için ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar yaptığı harcamaların araştırıldığı raporda, Hong Kong 132 bin 161 dolarla ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin değerlendirilmediği raporda aralarında ABD, Çin ve İngiltere’nin olduğu 15 ülkenin ortalaması 44 bin 221 dolar oldu.

    HSBC, 15 ülkede toplamda 9 bin ailenin ilkokuldan üniversiteye yaptığı harcamaları inceledi. Buna göre Hong Kong 132 bin 161 dolarla ilk sırada yer alırken, son sıraya 16 bin 708 dolarla Fransa yerleşti. Bazı ailelerin 200 bin dolara varan harcamalar yaptığı belirlenirken, anne-babaların yüzde 87’sinin çocuklarının eğitimine maddi olarak destek olduğu belirlendi. Raporda ayrıca ailelerin yüzde 82’sinin çocuklarının başarısı için kendilerini feda etmeye hazır olduğu da görüldü. Günlük olarak çocuklarının eğitimi için birikim yapanların oranı ise yüzde 74 oldu.

    İNGİLTERE VE KANADA ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

    İngiltere ve Kanada, 44 bin 221 dolarlık ortalamanın altında kaldı. İngiltere’de ailelerin 24 bin 862, Kanada da ise 22 bin 602 dolar harcama yaptığı görüldü. Ayrıca Avustralya ve Fransa’da da harcamalar genele göre düşük kaldı.

    HONG KONG BİRİNCİ

    Raporda Avrupa’nın aksine Asyalı ailelerin çocukları için daha fazla para harcadığı tespit edildi. 132 bin 161 dolarla ilk sırada olan Hong Kong’u, Birleşik Arap Emirlikleri 99 bin 378 ve Singapur 70 bin 939 dolarla takip etti. 4’üncü ABD, 5’nci Tayvan ve 6’ncı ise Çin oldu.

    ABD DÖRDÜNCÜ

    Avustralya ve Avrupa’nın aksine ABD’de aileler Asyalılara benzer miktarlarda çocuklarının eğitimleri için harcama yaptı. ABD 58 bin 464 dolarlık harcamayla dördüncü sırada kendine yer buldu.

    GÖZDE ALAN TIP

    Araştırma kapsamında ailelere çocuklarının hangi alanda eğitim almasını istedikleri de soruldu. Buna göre anne-babaların yüzde 13’ü tıp; yüzde 11’i işletme-finans; yüzde 10’u ise mühendisliği tercih ettiklerini belirtti.

    ASYA DAHA İYİMSER

    Raporda Asyalı anne-babaların yüzde 75’i çocuklarını parlak bir geleceğin beklediğini söylerken, bu oran Fransa’da yüzde 42 oldu.

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    İLKOKULDAN ÜNİVERSİTE SON SINIFA HARCAMA

    1-Hong Kong: 132.161

    2-Birleşik Arap Emirlikleri: 99.378

    3-Singapur: 70.939

    4-ABD: 58.464

    5-Tayvan: 56.424

    Ortalama: 44.221

    6-Çin: 42.892

    7-Avustralya: 36.402

    8-Malezya: 25.479

    9-İngiltere: 24.862

    10-Meksika: 22.812

    11-Kanada: 22.602

    12-Hindistan: 18.909

    13-Endonezya: 18.422

    14-Mısır: 16.863

    15-Fransa: 16.708

     

     

     

     

    Etiketler: aile , eğitim , harcama , Eğitimin Değeri , rapor
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