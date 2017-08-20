Asyalı aileler eğitime daha çok harcıyor

HSBC, 15 ülkede toplamda 9 bin ailenin ilkokuldan üniversiteye yaptığı harcamaları inceledi. Buna göre Hong Kong 132 bin 161 dolarla ilk sırada yer alırken, son sıraya 16 bin 708 dolarla Fransa yerleşti. Bazı ailelerin 200 bin dolara varan harcamalar yaptığı belirlenirken, anne-babaların yüzde 87’sinin çocuklarının eğitimine maddi olarak destek olduğu belirlendi. Raporda ayrıca ailelerin yüzde 82’sinin çocuklarının başarısı için kendilerini feda etmeye hazır olduğu da görüldü. Günlük olarak çocuklarının eğitimi için birikim yapanların oranı ise yüzde 74 oldu.

İNGİLTERE VE KANADA ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

İngiltere ve Kanada, 44 bin 221 dolarlık ortalamanın altında kaldı. İngiltere’de ailelerin 24 bin 862, Kanada da ise 22 bin 602 dolar harcama yaptığı görüldü. Ayrıca Avustralya ve Fransa’da da harcamalar genele göre düşük kaldı.

HONG KONG BİRİNCİ

Raporda Avrupa’nın aksine Asyalı ailelerin çocukları için daha fazla para harcadığı tespit edildi. 132 bin 161 dolarla ilk sırada olan Hong Kong’u, Birleşik Arap Emirlikleri 99 bin 378 ve Singapur 70 bin 939 dolarla takip etti. 4’üncü ABD, 5’nci Tayvan ve 6’ncı ise Çin oldu.

ABD DÖRDÜNCÜ

Avustralya ve Avrupa’nın aksine ABD’de aileler Asyalılara benzer miktarlarda çocuklarının eğitimleri için harcama yaptı. ABD 58 bin 464 dolarlık harcamayla dördüncü sırada kendine yer buldu.

GÖZDE ALAN TIP

Araştırma kapsamında ailelere çocuklarının hangi alanda eğitim almasını istedikleri de soruldu. Buna göre anne-babaların yüzde 13’ü tıp; yüzde 11’i işletme-finans; yüzde 10’u ise mühendisliği tercih ettiklerini belirtti.

ASYA DAHA İYİMSER

Raporda Asyalı anne-babaların yüzde 75’i çocuklarını parlak bir geleceğin beklediğini söylerken, bu oran Fransa’da yüzde 42 oldu.

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İLKOKULDAN ÜNİVERSİTE SON SINIFA HARCAMA

1-Hong Kong: 132.161

2-Birleşik Arap Emirlikleri: 99.378

3-Singapur: 70.939

4-ABD: 58.464

5-Tayvan: 56.424

Ortalama: 44.221

6-Çin: 42.892

7-Avustralya: 36.402

8-Malezya: 25.479

9-İngiltere: 24.862

10-Meksika: 22.812

11-Kanada: 22.602

12-Hindistan: 18.909

13-Endonezya: 18.422

14-Mısır: 16.863

15-Fransa: 16.708