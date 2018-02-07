‘Asya-Pasifik ile ticareti arttıracağız’

Akdeniz eski dünyanın okyanusuydu, Atlantik bugünün okyanusu, Pasifik ise geleceğin okyanusu olacak gibi görünüyor” dedi. Kasım ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’nin önemine dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, Asya Pasifik Bölgesi’nin, dünya nüfusunun yüzde 40’ını, dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü kapsadığını, CACCI’nin ise bölgenin en büyük iş dünyası örgütü olduğunu belirtti.

CACCI Başkanı Jemal Inaishvili, CACCI’nin Mayıs 1966 yılında kurulduğunu anımsatarak, Asya Bölgesi’ndeki bölgesel iş birliğini ileriye taşımak adına iş dünyasına rehberlik etmek amacıyla kurulduğunu, 28 ülkenin temsil edildiğini söyledi. Inaishvili, “Neredeyse dünyanın en büyük kesimini temsil etmekteyiz. Bu yıl Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’ni bir kez daha İstanbul’da düzenliyoruz. Toplantı bilgi ve fikir alışverişi için etkili bir araç olarak görülmekte.”