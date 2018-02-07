Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Asya listesinde sıra kaybı

    Asya listesinde sıra kaybı

    Önder ÖNDEŞ
    07.02.2018 - 01:51 | Son Güncelleme:

    Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018’ sıralamasını yayınladı.

    Yeni listede yer bulan Türk üniversitelerinin sayısı 17’den 22’ye çıktı ancak kurumların büyük kısmı geçen yıla göre sıra kaybetti. Asya’nın en iyisi ise yine Ulusal Singapur Üniversitesi oldu. ‘Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018’de Koç, 31’inci sırayla Türkiye’den en iyi dereceyi elde ederken, onu 34’üncülükle Sabancı ve 54’üncülükle Bilkent takip etti. Listede en iyi dereceyi elde eden devlet üniversitesi ise 67’nci sırayla Boğaziçi oldu. İTÜ 91 ve ODTÜ 120’nci sırada yer aldı.

    Bu yıl 22 Türk üniversitesinin yer bulduğu sıralamada, 2017’ye göre sıra kayıpları yaşandı. Koç, Sabancı, Bilkent, İstanbul Teknik, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım, İstanbul, Yıldız Teknik, Anadolu, Ankara, Gazi’nin yer aldığı 12 üniversite geriledi. Marmara ve Hacettepe performansını geliştirirken; Erciyes, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ile İzmir Teknoloji Enstitüsü ise ise geçen yılki konumunu korudu. Gebze Teknik, Akdeniz, Dokuz Eylül, Ondokuz Mayıs, Yeditepe üniversiteleri ise ilk defa temsil edildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , londra , türkiye
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri