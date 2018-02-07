Asya listesinde sıra kaybı

Yeni listede yer bulan Türk üniversitelerinin sayısı 17’den 22’ye çıktı ancak kurumların büyük kısmı geçen yıla göre sıra kaybetti. Asya’nın en iyisi ise yine Ulusal Singapur Üniversitesi oldu. ‘Asya’nın En İyi Üniversiteleri 2018’de Koç, 31’inci sırayla Türkiye’den en iyi dereceyi elde ederken, onu 34’üncülükle Sabancı ve 54’üncülükle Bilkent takip etti. Listede en iyi dereceyi elde eden devlet üniversitesi ise 67’nci sırayla Boğaziçi oldu. İTÜ 91 ve ODTÜ 120’nci sırada yer aldı.

Bu yıl 22 Türk üniversitesinin yer bulduğu sıralamada, 2017’ye göre sıra kayıpları yaşandı. Koç, Sabancı, Bilkent, İstanbul Teknik, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım, İstanbul, Yıldız Teknik, Anadolu, Ankara, Gazi’nin yer aldığı 12 üniversite geriledi. Marmara ve Hacettepe performansını geliştirirken; Erciyes, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ile İzmir Teknoloji Enstitüsü ise ise geçen yılki konumunu korudu. Gebze Teknik, Akdeniz, Dokuz Eylül, Ondokuz Mayıs, Yeditepe üniversiteleri ise ilk defa temsil edildi.