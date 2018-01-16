Asya kökenli diye hazmedemediler

GEÇEN hafta sonu Belçika’da düzenlenen geleneksel güzellik yarışmasında birinci seçilen Asya kökenli Angelina Flor Pua, sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu. Belçika güzellik yarışmasını ilk defa bir Asya kökenlinin kazanmış olması ırkçıları kızdırmış olmalı ki, Angelina Flor Pua seçildiği ilk dakikalardan itibaren, özellikle sosyal platformlarda aşırı ırkçı sözlere ve hakaretlere maruz kaldı.

Kendisine yönelik saldırılara değinen Angelina Flor Pua, “Belçika güzeli seçilen ilk Asya kökenli olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Hakkımda çok kötü şeylerin söylendiğini biliyorum ancak bu benim işimi yapmama ve hayallerimi gerçekleştirmeme engel olamaz. Bu tür sataşmaların çok sayıda insanı yaraladığının da farkındayım” dedi.

Belçika doğumlu Angelina Flor Pua, yayınladığı mesaj sonrası aralarında politikacıların da bulunduğu binlerce kişiden destek mesajı aldı.

BAKANLARDAN DESTEK

Flaman Kültür Bakanı Sven Gatz, Anvers Belediye Başkanı Bart De Wever ve Brüksel bölge Bakanı Bianca Debaets’ın yanı sıra Devlet Bakanı Zühal Demir’den de destek geldi.

“Filipin kökenli birinin Belçika güzeli seçilmesi, iyi bir haber. Flaman bölgesinin açık bir toplum olduğunu ispatlıyor” diyen Zühal Demir, Asya kökenli Belçika güzelinin ırkçılık yapanlara karşı suç duyurusunda bulunabileceğini ancak bunun şu durumda bunun iyi bir fikir olmadığını ifade etti.