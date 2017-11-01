Asya borsaları PMI verileri ile yükseldi

Asya borsaları, bugün Çin ve Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler doğrultusunda gelmesiyle alış ağırlıklı seyretti.

Japonya'da ekim imalat sanayi PMI verisinin 52,8 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi ve dolar/yen paritesinin 114 sınırına kadar yükselmesinden destek bulan Nikkei 225 endeksi, 22.455,92 puana kadar yükselerek 1996 yılındaki tarihi zirvesine yaklaştı ve önceki kapanışa göre yüzde 1,86 artışla 22.420,08 puandan kapandı. Nikkei 225 endeksinin en yüksek seviye rekoru, Haziran 1996'da gördüğü 22.757 seviyesinde bulunuyor.

Çin'de de ekim Caixin imalat sanayi PMI verisinin 51,0 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesinin ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,08 kazançla 3.395,91 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,31 değer kazancıyla 2.556,47 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,20 primle 33.611,12 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,81 artışla 28.475,45 puanda seyrediyor.